30.12.2021 (07:45)

В преддверии Нового года военная полиция Восточного военного округа провела учение во Владивостоке

Во Владивостоке Приморского края состоялось специальное учение с подразделениями военной полиции Восточного военного округа, по обеспечению правопорядка на военном объекте.

По легенде учения группа условных дебоширов, попыталась напасть на здание военной комендатуры гарнизона Тихоокеанского флота. В обеспечение правопорядка к комендатуре была направлена группа быстрого реагирования военной полиции, которая заблокировала действия агрессивно настроенных граждан, применив специальные средства. Зачинщики беспорядка были задержаны и переданы сотрудникам МВД для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В качестве специальных средств и имитации применялись светошумовые гранаты, дымовые шашки и холостые боеприпасы. Военнослужащие военной полиции были экипированы в специальные защитные комплекты «Колпак» и «Черепаха».

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