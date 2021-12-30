30.12.2021 (05:00)

Военнослужащие казачьего соединения ЮВО в Ставропольском крае преодолели психологическую полосу препятствий

Военнослужащие мотострелкового казачьего соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае преодолели психологическую полосу препятствий.

Более 1 тыс. мотострелков отработали тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника. Все препятствия преодолевались в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

В ходе прохождения полосы военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены подземные ходы, подвесные мосты, железнодорожный перегон, фрагменты городских сооружений и завалы.

Основной задачей при подготовки подразделений соединения являлось повышение управляемости в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений.

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