30.12.2021 (05:45)

Танкисты ЮВО на Северном Кавказе приступили к подготовке к участию в конкурсе «Танковый биатлон»

На полигонах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) стартовала подготовка к отборочным этапам конкурса «Танковый биатлон». Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО прибыли на полигон и приступили к выверке прицелов и приведению вооружения к нормальному бою.

В начале следующего года танкистов ждут отборочные этапы конкурса, где экипажи отработают выполнение огневых задач штатным артиллерийским снарядом и крупнокалиберным пулеметом по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 600 до 1800 метров, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, а также преодолеют маршрут с естественными и искусственными препятствиями: курган, колейный мост, «гребенка», минно-взрывное заграждение, противотанковый ров с проходом, эскарп, косогоры.

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