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30.12.2021 (08:00)

Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи военнослужащих общевойсковой армии ЦВО в Сибири

Командование соединений общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областях, Алтайском крае и Республиках Тыва и Хакасия, организовало посещение семей военнослужащих Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные герои, роли которых будут играть военнослужащие соединений и воинских частей, поздравят с Новым годом более 2500 семей.

В новогодние праздники для военнослужащих и членов их семей запланировано более 100 культурно-досуговых мероприятий. На территории воинских частей будут организованы вечера отдыха, дети смогут посетить новогодние представления, утренники и елки. Также для военнослужащих будут организованы проведение спортивных праздников, конкурсов самодеятельности, просмотры художественных фильмов, а в столовых повара приготовят праздничное меню, в которое войдут сладкие угощения.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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