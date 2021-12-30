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30.12.2021 (07:15)

Более 300 учений по противодействию терроризму проведено в 2021 году с подразделениями военной базы РФ в Таджикистане

Более 300 учений по противодействию терроризму проведено в 2021 году на российской военной базе в Таджикистане.

Подразделения антитеррора отрабатывали действия по отражению нападения условных бандгрупп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны «Ляур» и «Самбули», склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.

Военнослужащие также выполняли задачи по обороне стратегически важных объектов, освобождению захваченных условными «террористами» зданий, обнаружению, окружению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений личный состав совершенствовал навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах: Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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