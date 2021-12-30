30.12.2021 (06:30)

Более 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступили в войска ЦВО в 2021 году

Более 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступило в соединения и воинские части, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.

Крупное обновление вооружения прошло в учебном центре боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области. Туда поступило около 20 единиц противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», «Хризантема», самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика», «Малка», а также разведывательные пункты и наблюдательные машины.

В соединения и воинские части военного округа, дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья поступили и радиолокационные станции «Аистенок», «Соболятник-О», «Фара», звукометрические комплексы и другое оборудование для ведения мониторинга обстановки.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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