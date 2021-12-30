30.12.2021 (08:32)
РВСН готовят за год более 6 тысяч специалистов в учебных центрах и школе техников
Более 6 тысяч военнослужащих готовят в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по программам подготовки младших военных специалистов.
В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская обл.) и школе техников
в Капустином Яре (Астраханская обл.).
За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проходят подготовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой
и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.
Для организации качественной подготовки младших специалистов
в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям
в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.
В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.