30.12.2021 (05:30)

Более 200 учений различного уровня пройдет в РВСН в 2022 году

В 2022 году планируется проведение учений во всех соединениях,

с максимальным привлечением воинских частей и подразделений управлений соединений. Всего будет проведено более 200 учений различного уровня, 12 из которых командно-штабные учения с ракетными соединениями. Самыми масштабными будут КШУ, проводимые комиссией Командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск.

Военнослужащие РВСН в рамках учений выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки

и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

В 2022 учебном году с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Наряду с данными учениями, дополнительно спланировано большое количество специальных учений по всем видам обеспечения.

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