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30.12.2021 (04:45)

Командование Ракетных войск стратегического приняло участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Заветный конверт с мечтой Тюляева Ярослава из села Чернцы  Лежневской  школы-интерната для детей-сирот Ивановской области снял с новогодней елки начальник штаба — первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

В своем письме мальчик написал самое сокровенное желание: «Хочу посмотреть и прокатиться, если можно,  на большой ракете Ярс, которая участвовала в Параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области.» 

Исполнение мечты не заставило себя долго ждать и стало подарком не только для Ярослава, но и для его друзей и одноклассников. 

На позиции одного из ракетных полков Тейковского ракетного соединения будущего ракетчика встретили офицеры соединения. Перед тем как посадить его на место механика-водителя,  для детей провели экскурсию в ракетном полку, а также показали, что же находится внутри машины обеспечения боевого дежурства и рассказали о том, какие задачи решают РВСН.

После незабываемого тест-драйва уебной пусковой установки ПГРК «Ярс» Ярослава и его друзей познакомили с  современными образцами вооружения, военной и специальной техники, среди которых боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» с беспилотным летательным аппаратом для охраны ракетного комплекса «Ярс».

Экскурсия по ракетному соединению завершилась обедом и праздничным тортом в солдатской столовой с командованием Тейковского ракетного соединения. Детям вручили сладкие подарки от Деда Мороза, а Ярослав обратился к военным со словами: «Спасибо за исполнение мечты!».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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