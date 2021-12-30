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30.12.2021 (04:30)

Более тысячи военнослужащих военной полиции ЗВО будут ежедневно вести патрулирование на территории военных городков и гарнизонов в новогодние праздники

В период новогодних праздников более тысячи военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) будут ежедневно вести патрулирование на территории военных городков и гарнизонов  округа.

Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.

Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.

На дорогах общего пользования на территории регионах дислокации войск (сил) ЗВО в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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