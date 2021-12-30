30.12.2021 (07:00)

В рамках Новогодней акции «Елка желаний» командующий ВДВ исполнил желание 6-ти летнего Данилы Дайлидко из подмосковной Кубинки

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний», проводимой в Минобороны России, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков исполнил желание 6-летнего Данилы Дайлидко из Одинцовского района Подмосковья получить в качестве подарка на Новый год футбольный мяч с подписью командующего ВДВ.

«Знаю, что командующий Воздушно-десантными войсками очень любит заниматься спортом. Хочу попросить Деда Мороза подарить мне футбольный мячик с его подписью» - написал в письме Деду Морозу Данил Дайлидко.

По поручению командующего Воздушно-десантными войсками мячик с новогодним поздравлением и подписью генерал-полковника Андрея Сердюкова вместе с другими подарками для детей отправился в Подмосковье.

В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка доставили подарок мальчику, который вручили возле нарядной елки на новогоднем утреннике.

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