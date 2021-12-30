Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.12.2021 (07:00)

В рамках Новогодней акции «Елка желаний» командующий ВДВ исполнил желание 6-ти летнего Данилы Дайлидко из подмосковной Кубинки

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний», проводимой в Минобороны России, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков исполнил желание 6-летнего Данилы Дайлидко из Одинцовского района Подмосковья получить в качестве подарка на Новый год футбольный мяч                         с подписью командующего ВДВ.

«Знаю, что командующий Воздушно-десантными войсками очень любит заниматься спортом. Хочу попросить Деда Мороза подарить мне футбольный мячик с его подписью» - написал в письме Деду Морозу Данил Дайлидко.

По поручению командующего Воздушно-десантными войсками мячик                 с новогодним поздравлением и подписью генерал-полковника Андрея Сердюкова вместе с другими подарками для детей отправился в Подмосковье.

В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка доставили подарок мальчику, который вручили возле нарядной елки на новогоднем утреннике.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Воины-зенитчики Тульского гвардейского соединения ВДВ отметили 77-ю годовщину образования воинской части
В Москве прошла Новогодняя елка командующего Воздушно-десантными войсками для детей военнослужащих
Более 2500 мероприятий боевой подготовки и 51 мероприятие международного военного сотрудничества проведено в Воздушно-десантных войсках в 2021 году
В Ивановском зенитно-ракетном полку Воздушно-десантных войск открыли мемориал, посвященный военнослужащим войск противовоздушной обороны

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false