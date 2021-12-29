29.12.2021 (20:58)

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось Новогоднее представление от имени Министра обороны Российской Федерации

Декабрь – время чудес и самых добрых историй. По сложившейся традиции в главном военном театре страны 29 декабря состоялось первое Новогоднее представление от имени Министра обороны Российской Федерации.

В числе зрителей торжественного мероприятия были дети военнослужащих, родители которых погибли при исполнении воинского долга, участвовали в боевых действиях, из многодетных семей, а также воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

В фойе Центрального академического театра Российской Армии царила атмосфера настоящего праздника. А встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой подарила яркие эмоции. Юные гости с большим удовольствием фотографировались на фоне пушистой новогодней ёлки, украшенной множеством разноцветных шаров и игрушек.

Кульминацией мероприятия стал волшебный подарок от Театра Российской Армии – яркий мюзикл «Летучий корабль»! Зрительный зал был полон восторга детей и улыбок взрослых! В новом красочном спектакле на одной сцене собрались всеми любимые с детства герои популярного мультфильма. Юные зрители вместе с родителями по достоинству оценили высочайший уровень постановки. Мастерство режиссера Андрея Бадулина, чудесная поэзия Юрия Энтина, потрясающая музыка Максима Дунаевского, волшебные декорации Анастасии Глебовой, яркие костюмы Константина Шамрина и зажигательная хореография Ольги Якименко перенесли гостей в сказочный мир, в котором исполняются самые несбыточные мечты. Зрители встретили «Летучий корабль» бурными аплодисментами, а артисты подарили гостям отличное настроение и поистине неповторимые эмоции!

Следующие Новогодние представления от имени Министра обороны Российской Федерации пройдут 30 декабря 2021 года, 6 и 7 января 2022 года.

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