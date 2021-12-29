29.12.2021 (20:41)

В гидрографическую службу Северного флота доставлены Хрустальный компас и Хрустальный глобус

В гидрографическую службу Северного флота доставлены Хрустальный компас и Хрустальный глобус - кубки, которыми Северный флот был награждён Русским географическим обществом по результатам проведения экспедиций в Арктику.

Полученные призы будут находиться в Гидрографической службе две недели, чтобы все участники экспедиций и помогавшие гидрографам в реализации данных проектов могли их увидеть воочию и сделать с ними памятные фотографии.

Появление кубков в Гидрографической службе неслучайно. По результатам работ в 2015-2018 годах, которые провели военные исследователи, были открыты и описаны более 30 новых географических объектов (острова, бухты, мысы) на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, большая часть из них Распоряжениями Правительства Российской Федерации получила имена заслуженных гидрографов, внёсших значительный вклад в изучение Мирового океана. Данные работы имели не только прикладной характер, но и привлекли внимание к проблемам глобального потепления, а также стали отправной точкой для новых исследований, выполненных профессиональными географами и энтузиастами с помощью космических снимков. Эти успехи были высоко оценены географическим сообществом в 2019 году, когда гидрографам в составе объединённого проекта Северного флота была вручена Национальная премия «Хрустальный компас». Напомним, что этот же проект стал призёром в номинации Общественное признание данной престижной премии.

О содержании заявки на Премии РГО инициативной группы гидрографов подробно рассказано на сайте Министерства обороны: Географические открытия, сделанные Гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктической зоне: Министерство обороны Российской Федерации (structure.mil.ru)

Премия Русского географического общества (Хрустальный глобус) получена Северным флотом за проведение экспедиций в 2018-19 годах, в ходе которых кроме обследования памятных мест, связанных с изучением и освоением Арктики, гидрографами на спасательном буксирном судне «Алтай» управления поисковых и аварийно-спасательных работ были обнаружены пять новых островов на архипелаге Новая Земля, зафиксировано образование нового пролива, отделившего полуостров Литтрова от острова Галля на архипелаге Земля Франца-Иосифа, уточнена максимальная глубина Баренцева моря, впервые выполнены промеры в районах «белых пятен» проливов Бута, Северо-Восточный и Неймаера. Эти достижения Министром обороны РФ Сергеем Кужугетовичем Шойгу были особо отмечены в ходе церемонии Премии РГО, проходившей в октябре 2021 года.

По результатам Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» ряд военнослужащих и специалистов гидрографической службы также были поощрены грамотами Министра обороны.

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