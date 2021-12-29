29.12.2021 (19:37)

Воины-зенитчики Тульского гвардейского соединения ВДВ отметили 77-ю годовщину образования воинской части

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении отметили 77-ю годовщину образования зенитно-ракетного полка, дислоцируемого в Московской области.

В рамках мероприятия в концертном зале городе состоялся торжественный митинг и концерт, посвященный знаменательной дате, в ходе которого состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих.

Выступая перед личным составом, начальник противовоздушной обороны соединения гвардии полковник Антон Родионов поздравил весь личный состав зенитного-ракетного полка с годовщиной и пожелал крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, повышения своего профессионального мастерства и мирного неба.

Воины-десантники из подразделения противовоздушной обороны в любых условиях обстановки с честью выполняли все поставленные командованием задачи, показывая высокие результаты в соответствии со всем спектром решаемых соединением боевых и специальных задач.

В настоящее время, оснащённые высокотехнологичным оружием, они способны обеспечить надёжную защиту частей и подразделений и отразить любые удары воздушного противника.

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