30.12.2021 (03:45)

Сотрудники ЦОК ВКС устроили новогоднее представление для детей военнослужащих Воздушно-космических сил

В канун нового 2022 года в Центральном академическом театре Российской Армии прошла праздничная ёлка для детей военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС).

Юных зрителей и их родителей у главной ёлки, установленной в холле ЦАТРА, встречали сотрудники Центрального офицерского клуба ВКС. Они в этот день перевоплотились в Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей.

Спектакль поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение. Волшебные истории из самого известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, замечательные стихи Юрия Энтина и объединяющая все это в единое целое музыка Максима Дунаевского.

«Наш «Летучий корабль» – мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется!», – делится Андрей Бадулин, режиссер спектакля.

В новой постановке нет места заурядным чувствам и отношениям. Все по-взрослому, по-настоящему: коварство Полкана, захотевшего захватить царство; жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана, и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное – любовь Забавы и Ивана, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса!

В конце мероприятия каждый ребенок получил из сказочного домика, расположенного в большом холле театра, свой новогодний подарок из рук юнармейцев Центрального офицерского клуба ВКС, которые помогали проводить этот праздник.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Главным командованием ВКС и Центральным офицерским клубом ВКС.

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