30.12.2021 (03:30)
Военнослужащими дальней авиации в Иркутской области сооружены снежные фигуры на детских площадках
В полку стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 дислоцированном в Иркутской области состоялся конкурс между военнослужащими по возведению снежных фигур на детских площадках местного военного гарнизона.
Данное мероприятие для военнослужащих дальней авиации является традиционным и проводится в канун новогодних праздников.
По результатам зрительских симпатий командованием полка, а также администрацией военного городка авторов лучших фигур поощрили почетными грамотами.
Кроме того во всех других воинских частях дальневосточного авиационного соединения дальней авиации дислоцированных в Амурской области, а также в Якутии и на Чукотке военнослужащие завершили украшения военных городков к празднованию Нового года и Рождества Христова.
«В расположениях воинских подразделений установлены елки, включены гирлянды, подготовлены стенные газеты, казармы украшены новогодними атрибутами, а личный состав наполнен праздничным настроением. Для военнослужащих по призыву спланирована культурно-досуговая программа…» - сообщил заместитель командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковник Сергей Щеглов.