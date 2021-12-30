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30.12.2021 (03:30)

Военнослужащими дальней авиации в Иркутской области сооружены снежные фигуры на детских площадках

В полку стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 дислоцированном в Иркутской области состоялся конкурс между военнослужащими по возведению снежных фигур на детских площадках местного военного гарнизона.

Данное мероприятие для военнослужащих дальней авиации является традиционным и проводится в канун новогодних праздников.

По результатам зрительских симпатий командованием полка, а также администрацией военного городка авторов лучших фигур поощрили почетными грамотами.

Кроме того во всех других воинских частях дальневосточного авиационного соединения дальней авиации дислоцированных в Амурской области, а также в Якутии и на Чукотке военнослужащие завершили украшения военных городков к празднованию Нового года и Рождества Христова.

«В расположениях воинских подразделений установлены елки, включены гирлянды, подготовлены стенные газеты, казармы украшены новогодними атрибутами, а личный состав наполнен праздничным настроением. Для военнослужащих по призыву спланирована культурно-досуговая программа…» - сообщил заместитель командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковник Сергей Щеглов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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