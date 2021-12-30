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30.12.2021 (02:33)

С военнослужащими саратовского соединения дальней авиации проведены инструктажи по несению службы в праздничные дни

В авиационных полка дальней авиации дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли учебно-методические занятия с офицерским составом по допуску несения службы в суточном наряде и выполнению специальных обязанностей с оружием в новогодние и праздничные дни.

         В ходе проведения занятий были развёрнуты учебные места с использованием мультимедийных систем и макетов.

         Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей, провели практическое занятие с демонстрацией основных ошибок и замечаний возникающий у военнослужащих в ходе несения суточного наряда.

Помимо этого представители медицинской службы напомнили порядок действия при оказании первой помощи пострадавшим.

         Особое внимание было уделено порядку обращения с оружьем и его применению.

         «Данные мероприятия проводятся регулярно перед наступлением праздничных дней. Они помогают опытным офицерам узнать, какие особенности ждут нас в новогодние и праздничные дни, а для молодого пополнения получить тот пласт знаний, который они смогут применить в повседневной деятельности», - сообщил начальник штаба соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

         Каждый из офицеров принимавших участие в проводимых занятиях, мог задавать интересующего его вопросы.

         В заключении проводимого комплекса мероприятий каждый военнослужащий прошел тесты для оценки своего морально-психологического состояния.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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