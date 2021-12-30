30.12.2021 (04:00)
В 2021 году в Воздушно-десантных войсках проведено более 5 000 информационно-пропагандистских мероприятий с молодежью
В ВДВ создана и эффективно функционирует система военно- патриотического воспитания молодёжи. В 2021 году уделялось большое внимание военно-патриотическому воспитанию граждан.
Ее приоритетным направлением является содействие Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ». В рамках проводимой работы было организовано
и проведено более 5000 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности.
Во всех регионах Российской Федерации функционируют свыше
800 юнармейских отрядов десантного профиля общей численностью свыше 39 000 школьников.
В целях популяризации здорового образа жизни и подготовки молодого пополнения к службе в Вооруженных Силах и Воздушно-десантных войсках личным составом соединений, воинских частей
и учреждений проведено более 3 000 уроков мужества в подшефных образовательных организациях.
В работе с молодежью активное участие принимают ветераны Великой Отечественной войны, Воздушно-десантных войск, обеспечивая преемственность поколений гвардейцев-десантников.