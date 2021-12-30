30.12.2021 (04:00)

В 2021 году в Воздушно-десантных войсках проведено более 5 000 информационно-пропагандистских мероприятий с молодежью

В ВДВ создана и эффективно функционирует система военно- патриотического воспитания молодёжи. В 2021 году уделялось большое внимание военно-патриотическому воспитанию граждан.

Ее приоритетным направлением является содействие Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ». В рамках проводимой работы было организовано

и проведено более 5000 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности.

Во всех регионах Российской Федерации функционируют свыше

800 юнармейских отрядов десантного профиля общей численностью свыше 39 000 школьников.

В целях популяризации здорового образа жизни и подготовки молодого пополнения к службе в Вооруженных Силах и Воздушно-десантных войсках личным составом соединений, воинских частей

и учреждений проведено более 3 000 уроков мужества в подшефных образовательных организациях.

В работе с молодежью активное участие принимают ветераны Великой Отечественной войны, Воздушно-десантных войск, обеспечивая преемственность поколений гвардейцев-десантников.

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