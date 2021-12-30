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30.12.2021 (03:00)

Свыше 20 тонн фруктов разнообразят новогодние столы для военнослужащих общевойсковой армии ВВО

Для военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, заготовлено свыше 20 тонн фруктов (мандаринов, бананов, киви и многое другое) на новогодние праздники.

Во всех столовых воинских частей и соединений повара разнообразят повседневное меню праздничными блюдами.

В новогодние праздники ассортимент продуктов питания для военнослужащих танковой армии будет значительно расширен. Например, в меню будут включены салаты оливье и винегрет, холодец, рыба морских и речных пород.

Также в меню будут включены бурятские национальные блюда. На десерт солдаты получат булочки, кексы, пряники, соки, в том числе конфеты, свежие фрукты, печенье и шоколад.

Все военнослужащие смогут посмотреть новогоднее поздравление Президента России, для этого 31 декабря изменят время отбоя.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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