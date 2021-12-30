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30.12.2021 (02:30)

В Приамурье с военнослужащими ВВО прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму. Она была плановой и проводилась в преддверии новогодних праздников.

По замыслу тренировки группы условных террористов совершали попытки нападения на объекты военной инфраструктуры воинских частей армии. При этом отряды условных террористов захватывали заложников из числа дежурных смен.

В ходе комплексной тренировки подразделения противодействия терроризму каждой воинской части оттачивали навыки выдвижения к месту захвата объектов условными террористами, а также отражения нападения и ликвидации диверсионно- террористических групп в условиях городского боя.

При проведении тренировки по противодействию терроризму особое внимание уделялось скрытному передвижению малых тактических групп и блокированию условных террористов для недопущения их усиления дополнительными ресурсами.

К мероприятию было привлечено свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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