30.12.2021 (02:00)

К концу 2021 года число юнармейцев в Приморье превысило 2800

По итогам 2021 года во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», которое находится в зоне ответственности общевойсковой армии ВВО в Приморском крае, вступило более 800 учащихся образовательных учреждений. Таким образом, общее количество юнармейцев в регионе достигло более 2800.

В уходящем году на 20 процентов выросло количество юнармейских отрядов, а число мероприятий проводимых с их привлечением возросло на 15 процентов по сравнению с 2020 годом.

Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Движение уже объединило 861 тысячу детей и подростков по всей стране, региональные штабы «Юнармии» представлены в каждом из 85 регионов России.

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