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30.12.2021 (01:30)

Свыше 95 % военнослужащих ВВО в Забайкалье ревакцинировано от COVID-19

По итогам уходящего года более 95 процентов военнослужащих по контракту, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

Ревакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала организаций Минобороны России осуществляется по графику в соответствии с временными периодами, установленными для предупреждения НКВИ.

Вакцинация проводится на базе филиалов военного клинического госпиталя и медицинских подразделений в соединениях и воинских частях ВВО.

Вакцинопрофилактика осуществляется на добровольной основе, после осмотра врачом - терапевтом и подписания согласия на введение компонентов препарата.

Кроме того, в рамках противодействия новой коронавирусной инфекции продолжается передача сжиженного кислорода с авиачастей армии ВВС и ПВО для нужд военных медиков.

Всего, таким образом с конца октября текущего года в военно-медицинские учреждения ВВО в Забайкалье передано около 5 тонн кислорода медицинского качества.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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