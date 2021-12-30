30.12.2021 (00:30)

На Тихоокеанском флоте по итогам года 27 воинских подразделений получили почётное звание «Ударное»

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) по результатам боевой подготовки в 2021 году 27-ми воинским подразделениям присвоено почётное наименование «Ударное».

В рамках боевой учёбы подтвердили звание 14 подразделений, а впервые защитили 13 воинских коллективов.

Количество «Ударных» формирований на Тихоокеанском флоте в сравнении с 2020 годом увеличилось более чем на 20 процентов. Среди лучших воинских коллективов 13 экипажей надводных кораблей и 4 экипажа подводных лодок.

Лучшим надводным кораблём Тихоокеанского флота по тактической подготовке признан Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». Лучшим надводным кораблём флота по морской выучке – корвет «Совершенный».

В ходе проверки на присвоение почётного звания «Ударное» проверялись боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние вооружения и техники, укомплектованность и состояние воинской дисциплины - всего более 15 показателей. Звание присваивается приказом Министра обороны РФ и действительно в течение одного года.

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