29.12.2021 (20:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации для личного состава запланировано более 30 культурно-досуговых и спортивных мероприятий в новогодние праздники

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях запланировано проведение более 30 культурно-досуговых и спортивных мероприятий для личного состава.

В ходе праздничных дней для военнослужащих соединения будут организованы выступления коллективов художественной самодеятельности, смотры-конкурсы на лучшее оформление расположений в солдатских казармах, смотры стенной печати, викторины, беседы, кинопросмотры.

Кроме того, весь период новогодних праздников, для личного состава предусмотрено праздничное меню из улучшенного набора продуктов.

В настоящее время ведётся активная работа по подготовке расположений к празднованию нового года. Украшены к празднику расположения солдатских казарм, установлены новогодние ёлки, подготовлены сценарии новогодних вечеров в подразделениях и идут их репетиции.

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