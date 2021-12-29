29.12.2021 (17:40)

В Москве прошла Новогодняя елка командующего Воздушно-десантными войсками для детей военнослужащих

В преддверии Нового года в Доме «Юнармии» в Москве прошла Новогодняя елка командующего Воздушно-десантными войсками для детей военнослужащих.

Открыл праздничное мероприятие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, который от лица командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова поздравил всех гостей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Для детей военнослужащих было показано праздничное представление «Волшебные чудеса в Новогоднюю ночь», в рамках которого состоялся и праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск и других творческих коллективов из соединений и частей ВДВ.

В рамках новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка провели конкурсы и хороводы с детьми и членами семей военнослужащих.

Приглашение на мероприятие получили более 500 детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей ВДВ Московского гарнизона, воспитанники подшефных юнармейских отрядов.

В завершении праздничного мероприятия от Командования Воздушно-десантными войсками всем детям подарили новогодние подарки и сладости.

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