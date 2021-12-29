29.12.2021 (18:00)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа покатали детей на тренажере Су-34 в рамках акции «Ёлка желаний»

Командование объединения и военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в один день осуществили сразу два новогодних желания детей в Хабаровском крае.

В рамках ежегодной благотворительной онлайн-акции «Ёлка желаний» исполнилась мечта ученицы 10 класса Анастасии. Девочка с детства полюбила небо и каждый раз, глядя в него на пролетающие военные самолёты, представляла себя сидящей в кабине боевого воздушного судна. Повзрослев, Анастасия мечтает стать военной летчицей.

Пилоты одной из авиационных воинских частей, дислоцированной в Хабаровском крае, исполнили мечту девочки, она смогла покорить небесную высь, сидя за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера.

Также она не только сама управляла боевым истребителем Су-34, но и с помощью опытных асов-инструкторов, успешно выполнила на тренажёре сложные фигуры высшего пилотажа.

Другим исполненным военнослужащими воинской части? противовоздушной обороны, новогодним желанием стала мечта Эвелины Мустафьевой - ученицы 6-го класса средней школы Хабаровского края.

Девочка усердно занимается в военно-патриотическом клубе «Витязь» и в будущем хочет стать военнослужащей Вооружённых сил Российской Федерации. Отсюда-и заветная мечта, связанная с военной службой: прокатиться в ЗРПК «Панцирь-С». Военнослужащие зенитного ракетного полка провели для Эвелины экскурсию по воинской части, рассказали об особенностях создания боевой машины её мечты и дали порулить современным образцом военной техники.

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