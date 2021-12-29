29.12.2021 (17:00)

Военнослужащие ВВО приступили к подготовке к Новому году в Арктической зоне

Военнослужащие Восточного военного округа, проходящие военную службу в Арктической зоне, приступили к подготовке к Новому году.

В воинских частях и подразделениях ВВО, расположенных на крайнем севере страны, готовятся к встрече и празднованию Нового года.

Военнослужащие украшают гирляндами и устанавливают новогодние ёлки в местах проживания. В преддверии праздника организована подготовка новогодней программы.

Также на период праздников для военнослужащих подготовлено специальное праздничное меню, дополненное апельсинами, яблоками, шоколадом и свежей выпечкой.

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