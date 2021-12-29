29.12.2021 (16:00)

Мечту детей из многодетной семьи исполнили военнослужащие ЦВО в преддверии Нового года

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) исполнили мечту детей из многодетной семьи сержанта Максима Самукина из Новосибирска, принявших участие в акции «Елка желаний».

Ребята Анастасия, Варвара, Иван и Денис написали письмо Деду Морозу, что мечтают побывать в воинской части и прокатиться на настоящем боевом танке.

Символическую снежинку с мечтой детей снял с «елки желаний», установленной в Доме офицеров Новосибирского гарнизона временно исполняющий обязанности командующего объединением ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий.

По решению врио командующего детей пригласили в мотострелковое соединение и предоставили им возможность увидеть военную технику и прокатиться на танке Т-72 и БМП.

Ребятам рассказали о тактико-технических характеристиках танка Т-72 и экипировке современного танкиста, а также о характеристиках БМП. После чего они смогли прокатиться на танке по полигону и почувствовать себя в роли настоящих военных, как и их папа.

По окончании мероприятия ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза.

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