29.12.2021 (15:30)
Миротворцы ЦВО с новогодними подарками посетили детский дом «Ровесник» в Самаре
Военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округа в преддверии Нового года с подарками посетили детский дом «Ровесник» в Самаре.
Офицеры поздравили детей с наступающим Новым годом, подарили наборы со сладостями. Встреча получилось теплой и продолжительной. Дети интересовались военной службой, условиями жизни солдат и офицеров, командировкой в Нагорный Карабах. Офицеры с удовольствием ответили на все интересующие вопросы и пригласили детей в новом году посетить воинскую часть в Рощинском гарнизоне.
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