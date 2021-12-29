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29.12.2021 (14:45)

В Технополисе прошло мероприятие, посвященное празднованию Нового года

В преддверии новогодних праздников для детей военнослужащих и гражданского персонала Военного инновационного технополиса «ЭРА» был организован новогодний утренник.

В первом военном иннограде в канун Нового года прошел комплекс праздничных мероприятий для детей военнослужащих и гражданского персонала Технополиса, включающий анимационную программу для детей и выступления операторов научных рот.

С приветственным словом новогоднее мероприятие открыл временно исполняющий обязанности начальника Технополиса полковник Антон Малаховецкий. В своем выступлении он отметил значимость и важность детского мероприятия для формирования здоровой атмосферы и воспитания подрастающего поколения.

Более 150 детей и их родителей приняло участие в увлекательных викторинах, новогодних играх, флэш-мобе и дискотеке с мыльными пузырями. Всех гостей угощали чаем и пирогами, а в завершении праздника дети сотрудников получили новогодние подарки от деда Мороза и Снегурочки.

Справочно: В подготовке праздника приняли активное участие командование Технополиса, женсовет и первичная профсоюзная организация.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Технополис Эра
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