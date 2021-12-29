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29.12.2021 (14:30)

Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко поздравил юнармейцев с наступающим праздником на их главной предновогодней елке

 Замминистра обороны РФ Геннадий Жидко поздравил юнармейцев с наступающим праздником на их главной предновогодней елке в Театре российской армии.

«В уходящем году движением проведены крупные федеральные и региональные мероприятия с участием большого количества детей и подростков», - сообщил замминистра.

По его словам, за прошедший год проведен целый ряд масштабных юнармейских проектов.

«Убежден, что движение «Юнармия» станет для вас стартовой площадкой в будущее и откроет перспективы для реализации своих возможностей на благо России», - подчеркнул Геннадий Жидко.

Главная юнармейская елка прошла в Центральном академическом театре Российской Армии. Юнармейцев ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозоны и выставки, спектакль «Летучий корабль» и множество подарков.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более миллиона участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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