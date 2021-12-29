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29.12.2021 (14:15)

Спецназ ЦВО на «Тигре» привез Деда Мороза

Фото Видео

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного на бронеавтомобиле «Тигр» привезли Деда Мороза и Снегурочку в детский дом «Созвездие» в Самарской области.

Новогодний праздник был организован с большим размахом. Дети со сказочными героями водили хороводы, загадывали желания и пели песни. На этом праздник не закончился. К концу праздника в актовый зал зашел военный оркестр в сопровождении заместителя командира бригады гвардии подполковника Андрея Новика.  Музыканты исполнили разные мелодии на духовых инструментах, а военнослужащие раздали детям новогодние подарки.

В конце мероприятия было исполнено необычное пожелание детей. Они захотели прокатиться на «Тиграх», на которых приехал Дед Мороз. Дети получили много положительных эмоций. Руководство детского дома выразило слова благодарности командованию бригады спецназа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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