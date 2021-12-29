29.12.2021 (14:15)

Спецназ ЦВО на «Тигре» привез Деда Мороза



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ ЦВО на «Тигре» привез Деда Мороза

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного на бронеавтомобиле «Тигр» привезли Деда Мороза и Снегурочку в детский дом «Созвездие» в Самарской области.

Новогодний праздник был организован с большим размахом. Дети со сказочными героями водили хороводы, загадывали желания и пели песни. На этом праздник не закончился. К концу праздника в актовый зал зашел военный оркестр в сопровождении заместителя командира бригады гвардии подполковника Андрея Новика. Музыканты исполнили разные мелодии на духовых инструментах, а военнослужащие раздали детям новогодние подарки.

В конце мероприятия было исполнено необычное пожелание детей. Они захотели прокатиться на «Тиграх», на которых приехал Дед Мороз. Дети получили много положительных эмоций. Руководство детского дома выразило слова благодарности командованию бригады спецназа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице