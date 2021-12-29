29.12.2021 (10:00)

Танкисты нового учебного центра ЮВО в Краснодарском крае исполнили желание восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова

Танкисты нового учебного центра Южного военного округа ЮВО в Краснодарском крае исполнили желание восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова. Кирилл написал письмо Деду Морозу о том, что он желает полетать на настоящем вертолёте и прокатиться на танке. Желания мальчика не остались без внимания, и танкисты из учебного центра ЮВО, пригласили всю семью мальчика Кирилла к себе в гости, чтобы осуществить его мечту прокатиться на танке.

Мама, папа и младший братик Степан прибыли вместе с Кириллом 28 декабря на полигон Молькино, расположенный под Краснодаром. Их встретил вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой офицер учебного центра подполковник Рамиль Зайнутдинов, который лично прокатился с Кириллом на танке Т-72Б3 и рассказал про технические характеристики и возможности. После катания на танке Кириллу вместе с юнармейцами, которые прибыли из Краснодара, показали образцы стрелкового оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений ЮВО.

Танкисты подарили Кириллу большой игрушечный танк, а его младшему братику вручили модель танка поменьше. После мероприятий, прошедших на полигоне, все участники отправились в столовую учебного центра, где их ждал вкусный обед и на десерт огромный торт. Кириллу и ребятам из Юнармии очень понравился прием, который им устроили в этот день танкисты, родители мальчика поблагодарили командование учебного центра за то, что исполнили мечту ребенка.

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