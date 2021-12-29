Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2021 (10:00)

Танкисты нового учебного центра ЮВО в Краснодарском крае исполнили желание восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова

Танкисты нового учебного центра Южного военного округа ЮВО в Краснодарском крае исполнили желание восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова. Кирилл написал письмо Деду Морозу о том, что он желает полетать на настоящем вертолёте и прокатиться на танке. Желания мальчика не остались без внимания, и танкисты из учебного центра ЮВО, пригласили всю семью мальчика Кирилла к себе в гости, чтобы осуществить его мечту прокатиться на танке.

Мама, папа и младший братик Степан прибыли вместе с Кириллом 28 декабря на полигон Молькино, расположенный под Краснодаром. Их встретил вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой офицер учебного центра подполковник Рамиль Зайнутдинов, который лично прокатился с Кириллом на танке Т-72Б3 и рассказал про технические характеристики и возможности. После катания на танке Кириллу вместе с юнармейцами, которые прибыли из Краснодара, показали образцы стрелкового оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений ЮВО.

Танкисты подарили Кириллу большой игрушечный танк, а его младшему братику вручили модель танка поменьше. После мероприятий, прошедших на полигоне, все участники отправились в столовую учебного центра, где их ждал вкусный обед и на десерт огромный торт. Кириллу и ребятам из Юнармии очень понравился прием, который им устроили в этот день танкисты, родители мальчика поблагодарили командование учебного центра за то, что исполнили мечту ребенка.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО в Армении отпраздновали юбилей образования соединения
Военнослужащие вертолетного соединения ЮВО выполнили новогоднее желание Кирилла из Краснодара
Численность «Юнармии» в Волгограде превысила 8 тыс. человек
Снайперы спецназа ЮВО в Краснодарском крае отработали приемы контрснайперской борьбы из современных винтовок

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false