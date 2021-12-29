29.12.2021 (04:00)
Военнослужащие вертолетного соединения ЮВО выполнили новогоднее желание Кирилла из Краснодара
Военнослужащие вертолетного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае выполнили новогоднее желание мальчика из Краснодара.
В рамках акции «Елка желаний» 7-летним Кириллом Рыжовым было выражено желание полетать на военном вертолете и прокатиться на танке.
Для исполнения заветного желания юного патриота, военнослужащие пригласили Кирилла со своей семьей в воинскую часть, где для молодого человека был организован полет на вертолете Ми-8АМТШ и показ боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35.
Также Кирилл попробовал себя в роли пилота вертолета на электронном учебно-тренировочном тренажере вертолетов Ми-28 и Ка-52, после чего семья была приглашена для просмотра экспонатов музея боевой славы соединения.
В завершении посещения воинской части Кириллу и его младшему брату от руководства соединения были вручены новогодние подарки. Кирилл был очень рад получению авиационного шлемофона.
Кроме того, на следующий день Кирилл Рыжов был приглашен в общевойсковой учебный центр ЮВО в Краснодарском крае для знакомства с современным боевым танком Т-72Б3.