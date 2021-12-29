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29.12.2021 (13:00)

Юнармейцы республики Дагестан подвели итоги года

На ракетном корабле «Дагестан» состоялся внеочередной слет всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Дагестан.

В слете приняли участие около 100 юнармейцев со всех районов Республики под руководством начальника штаба «Юнармии». Также были приглашены заместители начальников отделов образования по воспитательной работе муниципальных районов республики и военные комиссары республики.

Для юнармейцев была организована экскурсия по кораблю. На конференции делегаты и приглашенные гости подвели итоги юнармейского движения за 2021 год, заслушали доклады начальников муниципальных штабов «Юнармии» и наметили цели на предстоящий 2022 год.

В рамках слета руководитель регионального штаба Адиль-Али Исламович Кулиев был награжден благодарственным письмом за личный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, добросовестный труд и развитие Всероссийского общественного движения «Юнармия».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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