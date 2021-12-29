29.12.2021 (12:00)

Интенсивность боевой подготовки 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в 2021 году возросла на 15%

В воинских частях и подразделениях 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, подвели итоги боевой подготовки за 2021 учебный год.

Всего в прошедшем году с частями и подразделениями дивизии было проведено около 900 тактических учений различного масштаба, в ходе которых применялись тактические и технические новшества. Широко отрабатывалось применение тактических десантов мотострелковых подразделений для захвата плацдармов, тактика «кочующей» артиллерии. Отрабатывалось взаимодействие между различными родами и видами войск. Значительная часть боевых стрельб проводилась в темное время суток.

По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки возросла на 15%.

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