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29.12.2021 (12:30)

Около 300 столовых в ЦВО получили новое оборудование в 2021 году

Около 300 столовых в Центральном военном округе обеспечены по итогам 2021 года новым оборудованием для приготовления пищи.

Всего в 2021 году выдано свыше 750 тысяч единиц посудо-хозяйственного имущества и свыше 18 тысяч единиц технологического, холодильного и немеханического оборудования, в том числе электрические плиты и пищеварочные котлы. В перечень имущества также вошли пароконвектоматы — профессиональное кухонное тепловое оборудование, позволяющее выпекать, жарить, тушить, томить, варить на пару в короткие сроки.

Кроме того, в войска поступили 7 полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04, около 10 автоцистерн АЦПТ-10-53501, четыре полевых автомобильных хлебопекарни ХПА-04.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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