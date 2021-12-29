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29.12.2021 (15:00)

В ракетной бригаде танковой армии ЗВО торжественно открыли ледовый каток

В Ивановской области в городе Шуя на территории ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа прошло торжественное открытие катка для тренировок бригадной хоккейной команды «Звезда» и проведения массовых катаний для всех желающих.

Командир бригады гвардии полковник Сергей Пономарёв поздравил всех военнослужащих с открытием катка и дал старт первому хоккейному матчу символическим вбрасыванием шайбы.

В вечернее время прошли массовые катания для всех желающих военнослужащих, членов их семей и гостей ракетной бригады. Каток был разделен на две части в одной из которых дети смогли играть в хоккей с шайбой, а на другой девочки занимались фигурным катанием.

В течение зимнего периода обучения в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий в бригаде пройдет турнир хоккейных команд города Шуя, где примет участие команда военнослужащих – «Звезда».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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