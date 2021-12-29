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29.12.2021 (09:47)

В Объединенном учебном центре ВМФ проходит очередной цикл подготовки морских пехотинцев для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях Военно-Морского Флота

Учебный центр морской пехоты (структурно входит
в Объединенный учебный центр ВМФ России) в Санкт-Петербурге начал подготовку морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зонах.

Более 70 военнослужащих подразделений морской пехоты Северного флота прибыли в Санкт-Петербург для прохождения обучения
по специальной программе, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана. В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в практику подготовки морских пехотинцев внедрен опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

В ходе цикла подготовки военнослужащие морской пехоты изучают Международное морское право, отрабатывают практические действия
на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучаются тактике действий в составе досмотровых групп и обучаются различным способам высадки на суда при решении задач антипиратского характера. В рамках цикла подготовки морские пехотинцы проходят огневую подготовку
по стрельбе из штатного стрелкового оружия по надводным целям
и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.

Морские пехотинцы, прибывшие в Объединенный учебный центр ВМФ России, в ходе систематических занятий приобретают практические знания такого уровня, который позволяет им на палубах кораблей
не чувствовать себя новичками. Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт — уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся
на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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