29.12.2021 (11:00)

В войсках стартовали отборочные этапы подготовки команд к АрМИ-2022

В войсках стартовали отборочные этапы по подготовке команд

к Армейским международным играм-2022. До конца июня будут проведены четыре отборочных этапа. В январе в воинских частях, в феврале

в соединениях, в марте - апреле в объединениях и военных округах. Всеармейские отборочные соревнования по итогам которых будут сформированы сборные команды для участия в АрМИ-2022 от Вооруженных Сил Российской Федерации пройдут в мае-июне.

Всего будет сформировано 36 команд для участия во всех конкурсах армейских игр.

В ходе отборочных этапов к АрМИ-2022 будут привлекаться более 500 тысяч военнослужащих, 92 тысячи экипажей, расчетов, подразделений. Для проведения отборочных этапов будет задействовано более 3,5 тысяч объектов учебно-материальной базы.

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