29.12.2021 (10:30)
Снайперские подразделения армейского корпуса в Крыму выполнили стрельбы в тёмное время суток
На полигоне «Ангарский» в Крыму, прошли тактико-специальные занятия со снайперскими подразделениями армейского корпуса.
В ходе практических мероприятий плановой боевой подготовки, проведённых в тёмное время суток, военнослужащие совершенствовали свои навыки в выполнении учебных задач в составе снайперских групп и пар.
Для создания оперативной обстановки максимально приближенной к реальному бою были применены современные радиоуправляемые мишени, в том числе имитирующие беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, снайперы армейского корпуса отработали тактические и специальные приемы ведения разведки и ориентирования на незнакомой местности в тёмное время суток с использованием комплекса управления и связи КРУС «Стрелец».
Также снайперы совершенствовали навыки поражения целей, выполняя упражнения учебных стрельб на расстояниях от 300 до 1000 метров с использованием прицелов ночного видения.
В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 снайперов из состава подразделений армейского корпуса.