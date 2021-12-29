29.12.2021 (09:30)

Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и вертолёта Ка-27ПЛ Черноморского флота отработали действия по поиску подводной лодки условного противника

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе мероприятия экипаж вертолёта выполнил практические полеты с палубы корабля для проведения воздушной разведки целей, а также отработал алгоритм действий по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Взлёты и посадки вертолета на палубу осуществлялись на ходу фрегата.

В свою очередь экипаж фрегата «Адмирал Эссен», в ходе полётов вертолёта, проверил слаженность работы всех систем авиационного комплекса и отработал действия авианаводчиков корабля.

Учение прошло в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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