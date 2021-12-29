29.12.2021 (10:15)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде открыли бюст Константина Рокоссовского

В штабе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде состоялось торжественное открытие бюста маршала Советского союза Константина Рокоссовского в ознаменование дня рождения дважды Героя Советского союза.

В мероприятии приняли участие командир соединения гвардии полковник Андрей Горобец, Герой России Дмитрий Воробьев, представители администрации города-героя Волгоград, воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия», духовный наставник мотострелкового соединения отец Георгий и рота Почётного караула.

После открытия бюста Отец Георгий провел чин освящения, а военнослужащие возложили цветы к памятнику одного из главных полководцев Великой Отечественной войны.

Справочно:

Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.

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