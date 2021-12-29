29.12.2021 (14:00)
Более 1 тыс. военнослужащих КФл приняли участие в акции по безопасности дорожного движения
В преддверии новогодних праздников в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) представители военной автомобильной инспекции (ВАИ) совместно с сотрудниками ГИБДД Республики Дагестан провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.
Мероприятия направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области технического состояния.
Особое внимание уделялось состоянию протектора колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
Всего в мероприятии, проводимом инспекторами ВАИ Махачкалинского гарнизона, приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл.