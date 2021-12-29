29.12.2021 (14:00)

Более 1 тыс. военнослужащих КФл приняли участие в акции по безопасности дорожного движения

В преддверии новогодних праздников в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) представители военной автомобильной инспекции (ВАИ) совместно с сотрудниками ГИБДД Республики Дагестан провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Мероприятия направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области технического состояния.

Особое внимание уделялось состоянию протектора колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Всего в мероприятии, проводимом инспекторами ВАИ Махачкалинского гарнизона, приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл.

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