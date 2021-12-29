29.12.2021 (09:45)
На полигоне 19-й мотострелковой дивизии ЮВО проведены учебные стрельбы для новобранцев
На полигоне 19-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) состоялись учебные стрельбы для новобранцев. Более 200 солдат выполнили первые в своей службе огневые задачи.
Прежде чем получить оружие в руки, призывники прошли курс общевойсковой подготовки, а выйдя на полигон новобранцы осваивают курс одиночной подготовки военнослужащего – тренируются в правильной изготовке к стрельбе и смене огневой позиции, изучают основы и правила стрельбы. Опытные командиры инструктируют солдат и контролируют соблюдение мер безопасности.
На полигоне проходят подготовку 2 учебные роты. Большая часть военнослужащих по призыву решила в будущем связать с армией свою жизнь и заключить свой первый контракт на прохождение военной службы.
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