29.12.2021 (09:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели занятие с военнослужащими – автовладельцами в Кировской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели занятие по правилам Безопасности Дорожного Движения с военнослужащими-автовладельцами в Кировской области.

Водителям рассказали об особенностях эксплуатации транспорта при отрицательных температурах, в условиях гололеда и снегопада. Военные автоинспекторы заострили внимание военнослужащих на соблюдение скоростного режима при движении на дорогах. Затем военнослужащие ВАИ проверили общее состояние автомобилей: установленные в соответствии с погодными условиями автошины, корректность работы дворников, двигателей и системы дальнего и ближнего света, наличие антифриза.

В завершении военные автоинспекторы вручили каждому военнослужащему-автовладельцу памятки, в которых еще раз напомнили об ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, а также контакты экстренных служб, к которым можно обратиться, при возникновении аварийной ситуации.

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