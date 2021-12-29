29.12.2021 (09:30)
Военные автоинспекторы ЦВО провели занятие с военнослужащими – автовладельцами в Кировской области
Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели занятие по правилам Безопасности Дорожного Движения с военнослужащими-автовладельцами в Кировской области.
Водителям рассказали об особенностях эксплуатации транспорта при отрицательных температурах, в условиях гололеда и снегопада. Военные автоинспекторы заострили внимание военнослужащих на соблюдение скоростного режима при движении на дорогах. Затем военнослужащие ВАИ проверили общее состояние автомобилей: установленные в соответствии с погодными условиями автошины, корректность работы дворников, двигателей и системы дальнего и ближнего света, наличие антифриза.
В завершении военные автоинспекторы вручили каждому военнослужащему-автовладельцу памятки, в которых еще раз напомнили об ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, а также контакты экстренных служб, к которым можно обратиться, при возникновении аварийной ситуации.