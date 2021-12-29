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29.12.2021 (09:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Новым годом

Российские военнослужащие 201-ой военной базы вместе с юнармейцами поздравили проживающих в Душанбе ветеранов Великой Отечественной войны и труда с наступающим Новым 2022 годом.

Одним из первых, к кому прибыли военнослужащие, стал 109-летний фронтовик - участник Сталинградской битвы Рашид Каримов. Военнослужащие передали ветерану подарки, продуктовый набор и вручили новогодние открытки с поздравлениями от командования и всего личного состава военной базы. В качестве подарка, дети приготовили музыкальные поздравления, исполнив известные мелодии на переносном синтезаторе.

Справочно:

Рашид Каримов родился в 1912 году, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Киева, Кирова, Львова, Кенигсберга и Польши, а также в штурме Берлина. За время войны был дважды ранен. Награжден Орденом Славы и различными боевыми медалями. Каримов вернулся в родной кишлак 19 ноября 1945 года и после войны работал учителем.

Также российские военнослужащие навестили заслуженного ветерана труда Раису Журавскую, которая более 30 лет проработала на строительном предприятии в столице Таджикистана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Военная база , Таджикистан
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