29.12.2021 (07:00)

Новые универсальные сваебойные агрегаты поступили на вооружение железнодорожного соединения ЦВО в Хакасии

Новые универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2М) по гособоронзаказу поступили в железнодорожное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Республике Хакасия.

Партия из двух универсальных агрегатов, предназначенных для крановых, сваебойных и буровых работ, завинчивания винтовых свай, пополнила парк боевых машин железнодорожных подразделений. В ближайшее время данные машины пройдут обкатку на полигоне в Республике Хакасия, где военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают навыки вождения техники развертывания, проведения необходимого перечня работ в различных погодных условиях.

Универсальный сваебойный агрегат (УСА-2М) размещен на шасси КАМАЗ-6560 с колесной формулой 8х8, которое дает возможность передвигаться по асфальтированным дорогам общего назначения и бездорожью. УСА-2М может быть модифицирован в автовышку или автокран грузоподъемностью 32 т, он позволяет добиться высокой точности установки сваи, шнека или шпунта за счет гидравлического позиционирования оборудования. Благодаря поворотной платформе можно забивать несколько свай с одной стоянки. Он оборудован автоматической защитой от перегрузки и опрокидывания, а также координатной защитой для работы в стесненных условиях, кроме этого УСА-2М оснащен «черным ящиком».

УСА-2М способен выполнять все рабочие операции в температурном диапазоне от минус 40°С до плюс 40°С.

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