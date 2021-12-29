29.12.2021 (09:00)

Военные железнодорожники ЦВО в Хакасии организовали экскурсию по воинской части для школьников

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа в Хакасии, провели предновогоднюю экскурсию по территории и музею воинской части для школьников и прокатили их на армейском бронеавтомобиле «Тигр».

Праздничная встреча началась с экскурсии в музее соединения, где дети ознакомились с историей железнодорожных войск, боевым путем бригады в годы Великой Отечественной войны, а также раритетными образцами стрелкового оружия.

Во время прогулки по территории воинской части ребята ознакомились с образцами военной техники, стоящими на вооружении соединения, а также сфотографировались на фоне памятника, посвященного подвигу воинов-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Завершился утренник вручением сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки и долгожданной автопрогулкой на бронеавтомобиле «Тигр», в честь символа наступающего Нового года.

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