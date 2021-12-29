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29.12.2021 (08:45)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.

Старший похода начальник штаба соединения надводных кораблей флота капитан 1 ранга Анатолий Величко.

Планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Корабли
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